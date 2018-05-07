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Buradasınız : » » Meteoroloji’den Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji’den Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı

Yağışlı havanın etkisi altına giren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda, öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor.

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Meteorolojiden Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerine kadar bölgenin güney ve doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova) kuvvetli olması ve bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise batı ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yağışlar nedeniyle ani sel, yerel dolu, yıldırım gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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