Metal sac işleyen Şadiye Usta sanayinin gözbebeği

Isparta'da, Şadiye Mutcu, 5 yıldır sanayi sitesindeki metal saç işleme dükkanında eşiyle çalışıyor.

İki çocuk annesi Şadiye Mutcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kocasına yardım amacıyla işe başladığını söyledi. Eşinin sanayi sitesindeki dükkanında, zaman içerisinde devamlı çalışmaya başladığını ifade eden Mutcu, 5 yıldır çalıştığını anlattı.

İşe başlamasının biraz kendisinin, biraz da eşinin isteğiyle olduğunu dile getiren Mutcu, "Bu işi yapmaktan çok memnunum. Her işimizi ortak yapıyoruz. Beraber çalışıyor, evimize birlikte gidiyoruz. Hayatı birlikte paylaşıyoruz." diye konuştu.

"Keşke bizim hanımlar da sizin gibi olsa"

İşyerinde kaynak, büküm, kesim gibi her işi yapabildiğini kaydeden Mutcu, "Eşime destek olmak güzel bir şey. Ben çalışmaktan memnunum. Ev hanımıyken harcamalarım kısıtlıydı. Şimdi çalışıyor, olunca paramı da kazanıyorum. Kadın istedikten sonra her şeyin üstesinden gelebilir." dedi.

İş yerine gelenlerin kendisini gördüğünde çok şaşırdığını, "Keşke bizim hanımlar da sizin gibi olsa" şeklinde tepkiler aldığını ifade eden Mutcu, sanayi esnafının da kendisine "Şadiye Yenge" diye hitap ettiğini anlattı.

"Zorunluluktan oldu"

Şadiye Mutcu'nun eşi Bahadır Mutcu da 1982 yılından beri metal işinde faaliyet gösterdiğini, demir doğrama, sac işi yaptıklarını söyledi.

Meslekte kalifiye eleman bulmakta zorluk çektiklerini, bir gün eşine "Gel beraber çalışalım" dediğini belirten Mutcu, şöyle konuştu:

"Zorunluluktan oldu. 5 senedir birlikte çalışıyoruz. İşleri hemen kavradı. İnsan istedikten sonra her şeyi yapabilir. Bazen şehir dışına çıkıyorum. Eşim olduğu için iş yerini rahatlıkla ona bırakıp gidiyorum. Gayet olumlu tepkiler alıyoruz. 'Keşke bizim de eşimiz çalışsa böyle' diyenler oluyor. Tabii kendinizden biri olunca güvenip gidebiliyorsunuz."