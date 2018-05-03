  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.205
    EURO 5.05
  • BIST 104604.11
    ALTIN 176.889
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mesleğini yaşatmak için şehir şehir dolaşıyor

Mesleğini yaşatmak için şehir şehir dolaşıyor

Kalaycılığa talep her geçen gün azalıyor. Artvinli kalaycı Yaşar Tokgöz, mesleğini yaşatmak ve geçimini sağlamak için şehir şehir dolaşıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mesleğini yaşatmak için şehir şehir dolaşıyor

Kalaycılık, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri. 60 yaşındaki Yaşar Tokgöz, 42 yıldır bu mesleği icra ediyor. 

Artvinli kalaycı, artık çok talep olmadığı için şehir şehir dolaşıyor ve vatandaşların ayağına hizmet götürüyor. Böylece hem geçimini sağlıyor, hem de mesleğini yaşatıyor. 

Tokgöz, şimdilerde Ardahan'ın Kura Nehri kıyısında bir lokantanın bahçesinde tezgah açtı. Kalaycılık mesleğinin unutulmaya başladığını ve bu nedenle vatandaşların ayağına hizmet götürmeye başladığını belirten Tokgöz, şunları söyledi:

"Kalaycılık bir zamanların gözde mesleğiydi ama artık talep yok. Bu nedenle 'kapı teslimi' hizmet yapıyorum. Türkiye'de hemen her ile gittim. Hizmeti ayağa götürüp, bu mesleği yaşatmak istiyorum. Bu şekilde vatandaşın da kalay yaptırma maliyetini düşürüyorum."

Tokgöz, ilk olarak bakır kapları kalaylıyor. Ardından körükteki güçlü ateşte ısıtarak makineli fırça ile parlatıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yaşar Tokgöz, kalaycılık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER