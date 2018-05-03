Mesleğini yaşatmak için şehir şehir dolaşıyor

Kalaycılık, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri. 60 yaşındaki Yaşar Tokgöz, 42 yıldır bu mesleği icra ediyor.

Artvinli kalaycı, artık çok talep olmadığı için şehir şehir dolaşıyor ve vatandaşların ayağına hizmet götürüyor. Böylece hem geçimini sağlıyor, hem de mesleğini yaşatıyor.

Tokgöz, şimdilerde Ardahan'ın Kura Nehri kıyısında bir lokantanın bahçesinde tezgah açtı. Kalaycılık mesleğinin unutulmaya başladığını ve bu nedenle vatandaşların ayağına hizmet götürmeye başladığını belirten Tokgöz, şunları söyledi:

"Kalaycılık bir zamanların gözde mesleğiydi ama artık talep yok. Bu nedenle 'kapı teslimi' hizmet yapıyorum. Türkiye'de hemen her ile gittim. Hizmeti ayağa götürüp, bu mesleği yaşatmak istiyorum. Bu şekilde vatandaşın da kalay yaptırma maliyetini düşürüyorum."

Tokgöz, ilk olarak bakır kapları kalaylıyor. Ardından körükteki güçlü ateşte ısıtarak makineli fırça ile parlatıyor.

Kaynak: AA