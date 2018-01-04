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Mersin'de 870 gram doğan bebek hayata tutundu

Mersin'de 870 gram ağırlığında ve 32 santimetre boyunda dünyaya gelen bebek, 3 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

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Mersinde 870 gram doğan bebek hayata tutundu

Mersin'in Tarsus ilçesindeki özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, bir çocuk annesi Serap Çakır ikinci bebeğini hamileliğinin 26. haftasında erken doğumla dünyaya getirdi.

Doğduğunda 870 gram ağırlığında ve 32 santimetre boyunda olan erkek bebek, solunum sıkıntısı da çektiği için yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı. Ailesinin ''Çağan'' adını verdiği bebeğin ağırlığı, tedavi gördüğü yaklaşık 2 haftalık süreçte 280 gram daha gerileyerek 590 grama kadar düştü.

Hastanede sürdürülen yaklaşık 3 aylık tedavi süreci sonunda 2 kilo 70 gram ağırlığına ve 42 santimetre boyuna ulaşan bebek, sağlığına kavuşunca taburcu edildi.

Ailesine teslim edilen Çağan bebeğin sağlık durumu 2 yıl boyunca takip edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Serap Çakır, yaklaşık 3 ay süren tedavi süresince bebeğinin iyileşmesini sabırla beklediğini bildirdi.

Doktor ve hemşirelere teşekkür ettiğini belirten Çakır, ''Oğlum dünyaya geldiğinde neredeyse avuç içi kadardı. Çok zor bir dönem geçirdik. Eşim de ben de kaygı içindeydik ama çok şükür bebeğimiz hayata tutundu.'' dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tarsus, Mersin, erken doğum, bebek
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