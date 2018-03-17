Merdiye Atasoy, 25 yıldır otobüs ve kamyon kullanıyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Merdiye Aksoy, yaklaşık 25 yıldır otobüs, kamyon, minibüs ve otomobil gibi ağır vasıtaları kullanıyor. Aksoy, dört elle sarıldığı direksiyonuyla evinin geçimini sağlıyor.

“Ehliyetimi 19 yaşında aldım”

Ehliyetini 19 yaşında aldığını ve işini çok sevdiğini belirten Atasoy, şunları söyledi:

"Verilen her aracı kullanıyorum, verilen görevi yerine getiriyorum. İşimi severek yapıyorum burada olmaktan mutluyum. Sorunsuzca çalışıyorum. Ehliyetimi 1995 yılında aldım. Önce kendi şirketimizle kendi arabalarımız vardı evliydim o zaman, onlarda çalıştım. Araç kullanmayı seviyorum yani bir nevi öncü olmak derlerse ben bunu yapmaya çalışıyorum ama pek başarılı olduğum söylenemez. Çok nadir kadın şoför. Neden düşünmüyorlar gerçekten bu konuda üzülüyorum. Düşünmelerini istiyorum aslında yapılamayacak bir şey değil."

"Emekli olana kadar da yapmayı düşünüyorum"

En çok ütübos kullanmaktan hoşlandığını söyleyen Atasoy, şunları anlattı:

"Kamyon, otobüs yani ehliyetimin yettiği bütün araçları kullanıyorum. Hiç sıkıntı yaşamıyorum. En çok zevk aldığım kullanmayı sevdiğim otobüs. Herkes imrenerek bakıyordu, destek oluyorlardı. Hiç kötü bir şey ile karşılaşmadım o yüzden de bu beni daha çok hırslandırdı. Yani ben bunu yapmalıyım bırakmamalıyım. Hiçbir zaman da bırakmayı düşünmedim, emekli olana kadar yapmayı düşünüyorum."

"Onu duyunca çok mutlu olmuştum"

Vatandaşlar tarafından çok sevildiğini belirten Aksoy, Edirne’de de bir kadın şoförün olduğunu duyduğunda çok mutlu olduğunu söyledi.

Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Edirne’de bir arkadaşın çıktığı söylendi. Onu duyunca çok mutlu olmuştum şahsen basından onu da biliyorum. Tanışmak isterim onunla da. Dün mesela ambulans şoförü gördüm kadın, inanılmaz gurur duydum. Yani olması gerekir artık. Kadınların kendilerini aşması gerekir. Erkeklerin de biraz sabırlı çalışmaları gerekir."

Kaynak: İHA