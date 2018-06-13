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Meksika'da yeni bir kaplumbağa türü keşfedildi

Meksika'nın Puerto Vallarta şehrinde yeni bir kaplumbağa türü keşfedildi. Bulunan kaplumbağalara "Vallarta helmet" adı verildi.

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Meksikada yeni bir kaplumbağa türü keşfedildi

Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi'nden (CONACYT), birkaç farklı üniversiteden bilim insanlarının, Meksika'nın batısındaki Puerto Vallarta şehrinde yer alan nehirlerde, yeni bir kaplumbağa türü keşfettiğini açıkladı. Bölgede şu ana kadar 9 kaplumbağa bulundu. Bu yeni tür kaplumbağalar koruma altına alınacak.

Keşfedilen kaplumbağalara, düz ve geniş kabukları ve yaşadıkları şehirden dolayı "Vallarta helmet" adı verildi.

Bilim insanları, kaplumbağaların korunabilmesi için alışkanlık ve hareketlerini titizlikle inceliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi, Puerto Vallarta, meksika, kaplumbağa
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