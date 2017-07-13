"Mein Schiff 2" beşinci kez Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyer ile 2 bin 144 turist geldi.

Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaşan Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, bu sezon ilçeye beşinci seferini gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen gemide, çoğunluğu Alman 2 bin 144 yolcu ile 823 personel bulunduğu ifade edildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı. Bazı turistler de Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlendi.

Bu sezon ilçeye toplam 12 sefer yapacağı belirtilen kruvaziyerin, akşam saatlerinde İtalya'nın Katanya şehrine hareket edeceği öğrenildi.