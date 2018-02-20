Mehmetçik'ten öğrencilere duygulandıran cevap

Cumayeri Pakmaya Nimet Pısak İlkokulu'nda eğitim gören 3. sınıf öğrencisi 13 çocuk, sınıf öğretmenlerine, askerlere mektup yazmak istediğini belirterek, duygularını kaleme aldı.

Mektuplar, öğretmen ve okul müdürü Abdullah Kayaaltı tarafından sınır bölgesinde görev yapan askerlere gönderildi. Mektupların ulaşmasından kısa bir süre sonra, Mehmetçik de öğrencilere cevap yazdı.

Öğrencilere armaları, toplu fotoğrafları ve rütbelerini de gönderen Mehmetçiğin duygu yüklü mektuplarını okuyan öğrenciler, hem duygulandı hem de mutlu oldu.

"Onların da içleri ferah olsun"

Okul müdürü Kayaaltı, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin hudutta görev yapan asker ve polislere mektup yazmak istediğini ve duygu yüklü mektuplar yazıp gönderdiklerini söyledi.

Mektuplara askerlerden cevap geldiğini belirten Kayaaltı, "Askerlerimiz, öğrencilerimize karşılık mektup yazdı. Karşılıklı olarak duygularını paylaştılar. Vatan için görev yapan askerlerimize, Allah'tan kolaylık diliyorum. Arkalarında vatanını seven kıymetli bir nesil olduğundan emin olsunlar. Biz bu nesli yetiştiriyoruz, onların da içleri ferah olsun." dedi.

Kayaaltı, öğrencilerin cevap geldiğinde çok mutlu olduğunu ve duygulandığını anlatarak, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz, askerlerimize mektup yazarken duygularını içtenlikle aktardılar. Karşılığında askerlerimizden de mektup gelince daha da mutlu oldular. Biz bu mektupları okurken, çok duygulandık, gözlerimiz yaşardı. İnşallah vatanımız için her şey güzel olur."

Öğrencilerden Umut Özer Yıldız ve Rana Betül Taşkın da Mehmetçiğin mektuplarına cevap vermesi üzerine çok duygulandıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA