Mehmetçik'ten Afrin'de görev yapmak isteyen doktora jest

Afrin'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"ndaki olası yaralanmalara karşı bölgede görev yapmak isteyen emekli Opr. Dr. Dursun Bostancı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER)'e başvurdu.

Durumdan haberdar olan Mehmetçik de tankla yaptıkları atışı emekli doktora armağan ettikleri bir video çekti.

Videoda Bostancı'ya seslenen asker, "Sakaryalı Genel Cerrahi Uzmanı Sayın Dursun Bostancı, yapmış olduğunuz şerefli, onurlu ve gurur verici davranıştan dolayı size minnettarız, bu atış sizin için." ifadelerini kullandı.

Videoyu izlediğimde ağladım

Videoyu izlediğinde çok duygulandığını kaydeden Bostancı, "Videoyu izlediğimde ağladım. Orada ağlamayacak birinin vatan sevgisinden şüphe etmek lazım. Bir insanın kutsalı hayatıdır, canıdır. Mehmetçiğimiz orada kutsalını, canını ortaya koyarak mücadele ediyor. Mücadeleyi itibarsızlaştırmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamaz." şeklinde konuştu.

"İki Mehmetçiğin yarasını sarsam, benim için mutluluk"

Durumla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan, Bostancı, aile olarak iki büyük olay yaşadıklarını söyledi.

Bostancı, bunlardan birinin 17 Ağustos 1999 Depremi, diğerinin ise 2010 yılında diş hekimi olan kızını trafik kazasında kaybetmesi olduğunu belirtti.

1999 tarihinde gerçekleşen depremden sonra kendine söz verdiğini anlatan emekli doktor Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dedim ki, 'Bundan sonra bana dünyanın neresinde ihtiyacı olan olursa ben orada olmalıyım' diye söz verdim kendi kendime. Bundan önce Güneydoğu'daki olaylarda da CİMER'e 3-4 defa yazı yazdım. Türk Kızılayı'nda çalıştım, Kızılay başkanlığına yazı yazdım. Ben bu konularda bir şeyler yapmak istiyorum. Şu ana kadar bana cevap gelmemişti. Son olaylardan sonra inanılmaz duygulandım. Bu duygularımı paylaşmak için Cumhurbaşkanlığına e-mail atarak görev almak istediğimi belirttim."

Gönderdiği yazıyı sosyal medya hesabında paylaştığını dile getiren Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

"Sınırdaki Mehmetçik'ten bana gelen video şu anda sosyal medyada dolaşıyor. Bu durum beni inanılmaz duygulandırdı. Bundan sonra da bana herhangi bir yerde ihtiyaç olduğunda, asla bir maddi beklentim olmadan her zaman hazır olduğumu ifade etmek isterim. Ben 70 yaşına yakınım. CİMER'e yazdım ama bana ihtiyacı olmadıklarını biliyorum. Ben safımı belli etmek istedim.Türk Tabipler Birliği'nin bu konuda yaptığı açıklamayı, bu harekatı itibarsızlaştırma adına paylaşımlarını duyduktan sonra ben de tarafımı, vatanseverliğimi belli etmek istedim. Ben 70 yaşıma yaklaştım ama kendimi dinç hissediyorum. Orada aktif görev yapan meslektaşlarımı 1-2 saat dinlendirmenin onlara çok büyük faydası olacağı kanaatindeyim. Orada iki Mehmetçiğin yarasını sarsam, bir kanama durdursam benim için inanılmaz bir mutluluk olur bu."

Kaynak: AA