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Buradasınız : » » Mehmetçik'in Afrin'de kurtardığı engelli kadın yeni yuvasına kavuştu

Mehmetçik'in Afrin'de kurtardığı engelli kadın yeni yuvasına kavuştu

Afrin'in batısında teröristlerce ölüme terk edilen ve Türk askeri tarafından bulunarak Türkiye'ye getirilen engelli kadın Hatay'daki bakım merkezine yerleştirildi.

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Mehmetçikin Afrinde kurtardığı engelli kadın yeni yuvasına kavuştu

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda önceki gün ele geçirilen El Hamam köyünde evlerde gece arama-tarama yapan askerler tarafından bulunan bedensel ve zihinsel engelli kadının Kırıkhan Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Ölüme terk edilen engelli Afrinli kadını Türk askeri kurtardı

Hastaneden taburcu edilen kadına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı.

Hatay Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ne yerleştirilen ve tüm bakımları üstlenilen engelli kadına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü çalışanları tarafından "Afrin" ismi verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hatay İl Müdürü Ali Sandıkçı, Afrin'in Türkiye getirilmesinin ardından gerekli tedavisi yapılarak bakım altına alındığını belirtti.

Afrin'in tüm ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Sandıkçı, şöyle devam etti:

"Herhangi kimlik bilgisi olmayan olmadığı için 'Afrin' ismini uygun gördük. Bununla da ilgili olarak geçici kimlik kartı çıkarıldı. Şu an devletimizin şefkatli ellerindedir kızımız. Soyismini de bulunduğu bölge Hamamat bölgesi olduğu için El Hamamat olarak belirledik. Geçici kimlik kartına El Hamamat olarak geçti. İlerleyen zamanlarda ailesinden gelen birileri olduğunda kızımızın isminden ve soy isminden nereli olduğunun bulunabilmesi için böyle bir şey düşündük. İnşallah ailesi de en kısa sürede gelir, kızımızı sağ salim ailesine teslim ederiz. Afrin devletimizin emin ellerinde."

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK unsurlarından arındırılan bir köyde, terör örgütlerince ölüme terk edilmiş engelli kadını kurtararak Türkiye'ye getirmiş, kadın tedavi altına alınmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, Türk askeri, hatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, afrin, engelli kadın
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