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Buradasınız : » » Mehmetçik'e destek için 'Afrin, Bosna, Kudüs' koreografisi

Mehmetçik'e destek için 'Afrin, Bosna, Kudüs' koreografisi

Malatya'da 350 öğrenci Mehmetçik'e destek vermek amacıyla "Afrin, Bosna, Kudüs" koreografisi düzenledi.

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Mehmetçike destek için Afrin, Bosna, Kudüs koreografisi

Malatya'da bir okulda, 350 ilkokul ve lise öğrencisi "Afrin, Bosna ve Kudüs" koreografisi hazırladı.

Darende ilçesindeki özel bir eğitim kurumunda düzenlenen koreografide, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek verildi.

Öğrenciler, ünlü sanatçıların seslendirdiği, "Türkiye Marşı" eşliğinde "Kızıl Elma, kalbimiz Bosna, Kudüs ve Afrin için atıyor" temalı figürleriyle görsel şölen oluşturdu.

Bedenleriyle, Türkiye haritası içerisinde ay yıldız, büyük bir kalp içerisinde Bosna, Kudüs ve Afrin'i temsil eden üç küçük kalp ile kızıl elma şeklini oluşturdular.

Çekimlerinde drone da kullanılan koreografinin ardından Mehmetçik için destek videosu da hazırlandı.

Eğitim kurumunun Genel Müdürü Resul Kesenceli, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görevde yapan Türk ordusunun yaşadığı ve yaşattığı heyecanı Türkiye ile paylaşmak istediklerini söyledi.Kesenceli, şöyle konuştu:

"Ordumuz cephedeyken dualarımızla, gözyaşlarımızla hep onları andık. Vatan sevdalısı olduğumuzu, ülkemize olduğu gibi tüm dünyaya göstermek istedik. Bu sebepledir ki vatan için aziz milletimizin, kahraman ordumuzun neler yapabileceğini gördük. Vatanımız için bizim de en küçük yaşta olan ilköğretimden lise öğrencilerimize kadar gönüllü olduğumuzu bir kez daha ispatladık. Çünkü her şey vatan için bayrak içindir. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." 

Kaynak: AA

Etiketler: malatya, kudüs, bosna, afrin
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