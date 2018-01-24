Annelerden Mehmetçik için içlik ve yemek

Kadınlar bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor ardından harekata katılan askerlere gönderilmek üzere içlik örüyor.

Kadınlardan Miyase Daşkıran, Suriye'ye giden askerler için bir şeyler yapmak istediklerini ve içlik örmeye karar verdiklerini ifade ederek "Savaşlarda annelerimiz cephelere mermi taşırdı. Şimdi öyle bir durum olmadığı için onlara, eşlerimize, çocuklarımıza yaptığımız içliklerden örüyoruz. Dualarımızla birlikte Suriye'de çarpışan askerlerimize gönderiyoruz. Bunlar soğuktan koruyacak, dualarımız da inşallah kurşunlardan koruyacak." dedi.

Sınırdaki askerlere annelerden yemek

Bu arada, Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir grup kadın, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla sınır hattındaki askerlere ev yemekleri yaptı.

İlçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınır hattında bulunan askerler için katıklı ekmek gibi yöresel yiyeceklerden oluşan yemek paketleri hazırladı.

Paketleri teslim alan Altınkaya Mahalle Muhtarı Ömer Bozkurt, yaptığı açıklamada, görev başındaki askerlerin yanında olduklarını belirtti.

Öte yandan, Konyalı fırıncı Hikmet Çetiner ise Mehmetçik için etli ekmek hazırladı, sınıra gönderdi.

Kaynak: AA