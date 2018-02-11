Mehmetçiğin kurtardığı Afrinli yaşlılar çocuklarına kavuştu

Türk askerince geçen hafta Hatay'a getirildikten sonra sağlık kontrolünün geçirilen ve Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilen 82 yaşındaki Azime Hüseyin ve 65 yaşındaki Ahmet Hannan'ın, yıllar önce terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan çocuklarına ve yakınlarına yeniden kavuşma hayalleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Afrin'de teröristlerin ölüme terk ettiği iki yaşlıyı Mehmetçik kurtardı

Mehmetçik'in kurtardığı Afrinli yaşlılardan Türkiye'ye teşekkür

Ahmet Hannan, kendisini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Ali Sandıkçı'ya, çocuklarıyla yaklaşık 7 yıl önce yaptığı telefon görüşmesinde İslahiye Güllü Höyük Mahallesi'nde olduklarını söylediklerini ve bir daha kendilerinden haber alamadığını belirtmesi üzerine Sandıkçı, Hannan'ın çocuklarının bulunması için çalışma başlattı.

Güllü Höyük Mahalle Muhtarı Devlet Köse ile irtibata geçen Sandıkçı, Hannan'ın kızları, damatları ile Azime Hüseyin'in yakınlarının mahallesinde oturduklarının teyit etmesi üzerine Hannan ve Hüseyin, İslahiye'ye götürüldü.

Mutluluk gözyaşı döktüler

Belirtilen adreslere götürülen Hannan ve Hüseyin, çocuklarını ve yakınlarını karşılarında görünce birbirlerine sarılarak mutluluk gözyaşı döktüler.

Ahmet Hannan, AA muhabirine yaptığı açıklamada 3 kızı, damatları ve torunlarıyla kendisini kavuşturma imkanı veren başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yaklaşık 7 yıldır görmediği çocuklarıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Hannan,"Türk hükümetinin benim için yaptıklarından dolayı çok memnun oldum. Türkiye'nin sayesinde çocuklarıma, damatlarıma ve torunlarıma kavuştum. Allah razı olsun." dedi.

Hannan'ın kızı Semire Horo, babalarını gördüklerine çok sevindiklerini belirtti ve kendilerini kavuşturan herkese teşekkür etti.

Amcasının torunuyla kavuşan Azime Hüseyin de " Çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun. Beni akrabalarımın yanına kadar getirdiler ve hiç yalnız bırakmadılar." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Sandıkçı ise, Afrin'e bağlı köyde evlerinde yalnız bulunarak Türkiye'ye getirilen Ahmet Hannan ve Azime Hüseyin'i, yakınlarına kavuşturma imkanı bulmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sandıkçı, Türk devletinin ve milletinin her zaman mazlumun yanında olduğunu belirterek, Hannan ve Hüseyin'e sağlıklı bir ömür diledi.

Kaynak: AA