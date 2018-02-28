Mehmetçiğe 15 metre uzunluğundaki mektupla destek

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere, 15 metre uzunluğundaki mektupla destek verdi.

Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğunda bir mektup yazdığını anlatan Mesut Demir, iki günde yazdığı mektup için bir kilo kağıt, iki kalem ve bir paket tutkal tükettiğini dile getirdi.

"Mehmetçiğe moral verecek güzel yazılar yazdım"

Mektupta, Türk bayrağı, Atatürk ile şehit sözleşmeli er Cumali Gür'ün resminin de yer aldığını belirten Demir, şunları söyledi:

"Askerlik yaparken arkadaşım iki metrelik bir mektup göndermiş, çok hoşuma gitmişti. Ben de yeğenime 4 metre uzunluğunda mektup göndermiştim. İçimden geldiği için Mehmetçiğe bu mektubu göndermeye karar verdim. Çorbada bir tuzum olsun istedim. Mehmetçiğe moral verecek güzel yazılar yazdım. Çanakkale Destanı'ndan güzel örnekleri yazıya döktüm. Katıldığım şehit cenazeleriyle ilgili yaşadıklarımı anlattım. Beğeneceklerini umut ediyorum. Mektubu Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı aracılığıyla göndereceğim."

Kaynak: AA