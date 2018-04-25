Mehmed Ali Saraoğlu'nun kurşun asker koleksiyonu

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu'nun asıl mesleği doktorluk.

25 yıl önce başladığı hobisini ustalığa dönüştürdü. 2 binden fazla kurşun asker biblosunu evinin bir orasında sergiliyor.

Saraoğlu, asker biblolarını kurşun ve plastik malzemeler kullanarak yapıyor. Saatler süren emekle, Osmanlı ve Türk ordusunun üniformalarını, renklerini, bayraklarını birebir uygun boyamayla koleksiyonuna katıyor.

Koleksiyonda Balkan Savaşları, Kut'ül Amare, Sarıkamış Harekatı, 1. Dünya Savaşı, Çanakkale'deki bir uçak tamirhanesi, Seyit Onbaşı, Yıldırım Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman'ın yer aldığı yüzlerce figür var.

Saraoğlu, bibloları yaparken yerli ve yabancı kitaplardan, tablolardan yararlanıyor.

"Kurumsallaşma, dünyada ilk kez Osmanlı ordusunda başlatılan devlet düzeni içinde kimin nerede, ne zaman ve ne şekilde bulunması gerektiği bugün dünyada önemli şirketlere hatta bütün ordulara ilham veren örnek bir yapıdır."

Araştırdıkça yeni figürler ortaya çıkıyor

Saraoğlu, araştırdıkça yeni figürlerin ortaya çıktığını söylüyor.

"Bir mehterde aşağı yukarı 80 figür var. Mehterin ana kadrosu 45-50 kişi fakat sadece mehterde farklı özelliklerde 80-90 figür var. Ayrıca Osmanlı ordusunda filler de develer de kullanılmış ancak daha çok at ve yaya olarak transfer edilmişler. Padişahın kavuğunu taşıyan, giyinmesine yardım eden tülbentçibaşı var. Osmanlı ordusunda yeniçerilerde acemi ocağı var, tımarlı sipahiler, sipahiler var, kapıkulu askerleri, kapıkulu neferleri var, deliler var ve bunun gibi pek çok detaylar var. İstihbaratta çalışan böcekler var, çorbacıbaşı var, padişahın yakın koruması solak var, ulaklar var. Araştırdıkça da yeni figürler ortaya çıkıyor. Ordu dışında günlük hayat içindeki figürler de ayrı."

Saraoğlu'nun yaptığı her figürün bir hikayesi var.

"Bu figürleri yaparken okuyorsunuz öğreniyorsunuz. Sonra bunu sergilemek için bir yere koyuyorsunuz. O odaya girdiğinizde ve ona baktığınızda onu tekrar hatırlıyorsunuz. Hem kendi tarihimizle barışık bir şekilde ifade ediyorsunuz kendinizi hem de gurur duyuyorsunuz yani geçmişinizle bağlantı kuruyorsunuz."

Figürün detayına, özelliklerine göre ortaya çıkması için uzun bir çalışma gerekiyor.

Saraoğlu, 1,5 milimetre ile 10 santimetre arasında değişen figürlerin küçüklerini boyamanın çok daha zor olduğunu söylüyor.

Sadece boyama Saraoğlu'nun 10 ila 30 saat zamanını alıyor.

Kaynak: AA