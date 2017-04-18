Masalların büyülü dünyasına yolculuk

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sazova Kültür Sanat ve Bilim Parkı'nda bulunan "Masal Şatosu"nda, Türkiye'nin çeşitli illerinden ziyaretçiler, masalların büyülü dünyasına yolculuğa çıkarılıyor.

Ünlü masal kahramanlarının üç boyutlu animasyonları, optik ışık canlandırmaları, özel yaşam alanları gibi birçok farklı mekanın bulunduğu Masal Şatosu'na gelen çocuklar, Türk ve dünya masal kahramanlarını bir arada görebiliyor ve onlardan masallar dinleyebiliyor.

Birbirinden farklı kuleleriyle ilgi çeken şato çevresinde toplam 26 kule bulunurken, Galata ve Kız kuleleri, Antalya'daki Yivli Minare, Diyarbakır'daki Çan Kulesi, Topkapı Sarayı'ndaki Adalet Kulesi, Mardin'deki Ulucami minaresi ve Amasya'daki Burgulu Minare'nin benzerleri dikkat çekiyor.

"Çocukları, çocuk kalmayı başarabilenleri buraya bekliyoruz"

Masal Şatosu Halkla İlişkiler ve Çalışma Koordinatörü Yasemin Çobanoğlu, yaptığı açıklamada, "Şatomuz, 7'den 77'ye, 3'den 99'a kadar herkese açık ve bütün anne-babaları, çocukları, çocuk kalmayı başarabilen herkesi buraya bekliyoruz çünkü şatomuz, çocuk olanların ve içindeki çocuğu yaşatmayı başaranların, çocuklukta kalmış anılarını ve güzelliklerini bulabileceği bir yer." ifadelerini kullandı. AA