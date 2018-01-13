Manisa'nın 70 Yıllık berber dükkanı

Manisa'da İsmet Güven'in işlettiği berber dükkanı tam 70 yıldır faaliyette. Dükkanın müşterileri 50 yaş üstü, eski makina ve yöntemlerle tıraş olmaya alışmış kişiler.

12 yaşındayken çırak olarak işe başlayan İsmet Güven, ustasından devraldığı dükkanını hiç değiştirmemiş. Kullandığı berber koltuğu ve tıraş makinesi tam 70 yıllık.

Dükkandaki aletleri hiç değiştirmeyi düşünmeyen İsmet Güven, musluk yerine de hala tas kullanıyor. Güven, sadece malzemelerini değil, tıraş stilini de değiştirmiyor.

Kaynak: TRT Haber

12 yaşındayken çırak olarak işe başlayan İsmet Güven, ustasından devraldığı dükkanını hiç değiştirmedi.