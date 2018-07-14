Manisa'da Zeus Sunağı’nın izleri aranıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yapılan kazı çalışmaları, geçen yıl ortaya çıkarılan Athena Tapınağı'yla başlarken tapınağın önünde yer alan yapının Zeus Sunağı olabileceği düşünülüyor.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "2018 yılı çalışmalarımızı ağırlıklı olarak bu alanda gerçekleştireceğiz. Belki yıl sonuna doğru bunun gerçekten bir sunak mı olup olmadığını söyleyecek durumda olacağız" dedi.

Athena Tapınağı olduğu düşünülüyor

Batı Anadolu’da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakında bulunan Aigai antik kentinde 2018 yılı kazı çalışmaları başladı.

Birçok yapısı hala gün yüzüne çıkmayı bekleyen antik kentte geçen yıl tiyatronun üstünde yer alan ve Athena Tapınağı olduğu düşünülen alanda başlayan kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutulacak.

Athena Tapınağı'nın hemen önünde yer alan yapı kalıntısının ise yazılı kaynaklarda bahsedilen Zeus Sunağı olduğunu düşünen arkeologlar bu sene yapılacak çalışmalarla kentin en önemli kutsal alanının iyice ortaya çıkacağını belirtti.

Athena Tapınağı ve Zeus Sunağı'nın ortaya çıkmasıyla Aigai’de ziyaretçiler için yeni bir alanın daha açılacak olmasının kente gelen turist sayısında da ciddi bir artış oluşturması bekleniyor.

Zeus Sunağı'nın izleri aranıyor

Tiyatronun üst bölümünde yer alan kent duvarlarının üzerindeki düzlükte ve batıya doğru bir akropolis gibi uzanan kesimde yer alan tapınak, konumu itibarıyla Pergamon Athena Tapınağı’nı anımsatıyor.

Bu nedenle Athena Tapınağı olarak değerlendirildiğini kaydeden Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Sezgin şunları söyledi:

“Aigai antik kentindeki 2018 yılı kazı çalışmaları 2 Temmuz tarihinde başladı. Mümkün olduğu kadar 15 Eylül tarihine kadar çalışmayı planlıyoruz yani yaklaşık 2 buçuk ay gibi bir çalışma planlıyoruz.

Çalışmamızın ilk ayağını kutsal alan oluşturuyor. Aslında biz buraya 2017 yılında başlamıştık. 2017 yılındaki çalışmalar temizlik çalışması mahiyetindeydi. Bu yıl da kazı çalışmalarına başlamak istiyoruz. Burası önemli bir kutsal alan. Kentin en önemli kutsal alanı aslında burası. Burada bir tapınağımız var, yüksek ihtimalle Athena Tapınağı olduğunu düşünüyoruz. Bu tapınağın önünde de bir yapı kalıntısı var. Elimizdeki yazılı kaynaklar bize Athena Tapınağı yakınında bir Zeus Sunağı olduğunu söylüyor. Bu açıdan bu yapının Zeus Sunağı olabileceğini düşünüyoruz.

Bu sene yapacağımız çalışmalarla belki bu konuyu aydınlatmış olacağız. Zeus Sunağı bizim için önemli çünkü bu bölgede özellikle Bergama’da biliyorsunuz önemli bir Zeus Sunağı var şu anda Berlin’de olan Zeus Sunağı'ndan bahsediyoruz.

Bergama’daki kadar büyük ve görkemli bir yapı değil ama yine de oldukça büyük boyutlu, önemli bir Zeus Sunağı olduğunu düşünüyoruz. 2018 yılı çalışmalarımızı ağırlıklı olarak bu alanda gerçekleştireceğiz. Belki yıl sonuna doğru bunun gerçekten bir sunak mı olup olmadığını söyleyecek durumda olacağız.

Bu yılki çalışmalarımızda burayı seçmemizin nedeni kente yeni bir turistik alan kazandırmak aslında. Hem arkeolojik verileri elde etmiş olacağız hem de ziyaretçilerimiz için yeni bir alan açmış oluyoruz çünkü daha önce hiç bilinmeyen bir alandı burası. Bundan sonra gelen ziyaretçiler buradaki hem manzarasıyla çok güzel bir alan hem de arkeolojik buluntularıyla yeni bir alanla karşılaşmış olacaklar.”

“Çalışmalar uluslararası alanda ses getiriyor”

Bölgenin kazısı yapılan nadir yerlerden bir tanesi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Sezgin, “O açıdan buradan elde edilen veriler gerçekten bilim dünyasının ilgisini çekiyor. Biz özellikle daha önceki yıllarda kazısı yapılmış olan meclis binasında ele geçen heykelleri yayınladık. Bunları yurt dışında Almanya’da bilim dünyasına sunuldu daha sonra kitapta basıldı ve çok fazla ses getirdi, insanların ilgisini çekti. Bununla ilgili yeni yeni projeler ortaya çıkmaya başladı. Burada yaptığımız işi sadece ulusal bir iş olarak görmemek lazım. Uluslararası alanda da ses getiren çalışmalar gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sezgin çalışmalara destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu yılki kazılara sponsor olan Yunusemre Belediyesi'ne de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kent içinde kazılan ilk kutsal alan

Kazıya katılan Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerinden Burkay Kızılbuğa, “Athena Tapınağı kutsal alanında çalışmalar bu sene başladı şuan Zeus Sunağı’nın olduğu bölümdeyiz. Yan tarafta da stoalarımız yer alıyor. Bu sene tapınak kutsal alanında kazı çalışması ve envanter çalışması yapılacak. Onun ardından da taşların, blokların istiflenmesi, çizilmesi gibi işler sezon içerisinde devam edecek. Burası Aigai antik kenti için çok önemli bir alan.

Kent içerisinde kazılan ilk kutsal alan. Bu nedenle kentin hem popülaritesini artırır bu durum hem turizme çok iyi bir kazanç sağlar hem de Aigai’nin inanıyoruz ki yıl içerisinde turist sayısını artıracak. 4 yıldır Aigai antik kentinde çalışıyorum ve yüksek lisans öğrencisiyim.

4 yıl içinde Aigai antik kentinin pek çok noktasında eğitim aldım ve cidden beni arkeoloji alanında çok geliştirdi. Kutsal alan kazısı da, tapınak ve sunak kazısının da beni aynı şekilde geliştireceğini düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde çok iyi bir arkeolog olmam için çok iyi bir çalışma sahası burası” dedi.

Kaynak: İHA

