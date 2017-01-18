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Manisa'da görüntülenen yılanın uzunluğu şaşırttı

Manisa'da zabıta ekipleri, yol kenarındaki su birikintisi içinde uzunluğuyla dikkati çeken yılanın fotoğrafını çekti.

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Manisada görüntülenen yılanın uzunluğu şaşırttı

Manisa'da zabıta memurlarının fotoğrafını çektiği yılan, uzunluğuyla dikkati çekti.

Saruhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memurları, Büyükbelen Mahallesi'ndeki görevin ardından ilçeye dönerken Eski Bağlar mevkisinde, yağmur nedeniyle suyla kaplanan yol kenarında bir yılan olduğunu fark etti.

Yılanın ender görülen uzunlukta olması nedeniyle araçtan inerek fotoğrafını çeken zabıtalardan Halil İbrahim Yaşar, hayatında ilk kez bu kadar uzun bir yılan gördüğünü söyledi.

Yaşar, "Yolun üzerinde biriken su nedeniyle yavaşlamıştık. Yolun karşısına geçmeye çalışan yılanı görünce çok şaşırdık. Suyu geçtikten sonra araçtan inerek yılanın fotoğraflarını cep telefonlarımızla çektik. Bu mevsimde yılan görmek bizleri çok şaşırttı. Yılanın suyun içinde görebildiğimiz kısmı en az 2,5-3 metre kadardı. Toplamda 4 metreye yakın olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu. 

Etiketler: Manisa, yılan, yılanın uzunluğu
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