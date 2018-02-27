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Makedon asıllı akademisyen Müslüman oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesine gelen Makedon asıllı akademisyen, İslam dinini seçerek Müslüman oldu.

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Makedon asıllı akademisyen Müslüman oldu

Edremit Müftülüğü'ne giderek İslamiyet'i seçmek isteyen Slavica Jakimovska, ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Müşfika adını alan Jakimovska, Makedonya’da Europan Üniversitesi'nde dil eğitimi dalında öğretim üyesi olduğunu, Türkiye’den ülkesine gelen bir öğrencisinden manen etkilendiğini ve İslam dini hakkında bilgi aldığını söyledi.

Mekke ve Medine'ye girmek istiyor

Üsküp’te yaşayan Müslümanların alicenaplığı ve misafirperverliğinden etkilenmesinin İslamiyet'i seçmekte önemli rolü olduğunu ifade eden Jakimovska, Müslüman olmaya karar verirken detaylı araştırma yaparak ve sorgulayarak bu süreci geçirdiğini anlattı. Göz yaşları içinde kelime-i şehadet getiren Jakimovska, Müftüsü Emin Arvas’a, mukaddes topraklara; Mekke ve Medine’ye gitmek istediğini söyledi.

"Büyün Müslümanların kardeşi oldunuz"

Arvas, "Artık biz kardeşiz. Şu andan itibaren başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün Müslümanların kardeşi oldunuz" diyerek Müşfika Jakimovska’yı tebrik etti.

Müftü Arvas, Jakimovska’ya, Kiril alfabesiyle ve Fransızca kaleme alınmış DİB yayınlarından çeşitli kitaplar, baş örtüsü ve seccade verdi.

Kaynak: İHA

Etiketler: müslüman, İslamiyet
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