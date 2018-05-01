Mahalle sakinleri, motora sıkışan kedi yavrularını taklit yaparak kurtardı

Afyonkarahisar'ın Marulcu Mahallesi’nde esnaflık yapan Nurettin Yaman otomobiline bindi ancak aracı çalıştıramadı. Kaputu kontrol edince araca sıkışan kedi yavrularını fark etti.

Aracın motor bölümünde 2 aylık kadar oldukları düşünülen 3 kedi yavrusu vardı.

Yaman ile esnaf ve çevredekiler kedilerin bekledikleri yerden çıkması için önlerine sucuk ve peynir koydu. Bu yöntemle başarılı olamadılar. Daha sonra bir esnaf, kedi sesi çıkararak kedilerin görünmesini sağladı.

Süpürge sapıyla kedilerden ikisini oldukları yerden çıkaran vatandaşlar, bir kedinin hareketsiz durduğunu gördü.

Araç sahibi Yaman, aracı çalıştırması halinde kedi zarar göreceği için çekici çağırarak aracını sanayiye götürdü. Öldüğü belirlenen kedi yavrusu, tamirhanede aracın motor koruma demiri sökülerek çıkarıldı.

Yavrulardan birinin ölmesine çok üzüldüğünü söyleyen Yaman, "İki kediyi kurtarmış olmak tesellimiz oldu" dedi.

Kurtarılan 2 yavrudan birini mahalle esnafı sahiplendi. Bir ayağında ezilme olan diğer kedi ise, Afyonkarahisar Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Tedavisinin ardından da hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: AA