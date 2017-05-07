Lüks yatların haftalık kirası bir villa parası

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yat fuarında ziyaretçilerin beğenisine sunulan lüks motor yatlarla bir hafta tatil yapmak isteyenlerin ödeyeceği kira, 30 bin ile 200 bin avro arasında değişiyor.

İlçede bu yıl 36'ncısı düzenlenen "Marmaris Yacht Charter Show Fuarı"nda çok sayıda gulet ve motor yat tanıtıldı. Büyüklüğü ve barındırdıkları konforla dikkati çeken lüks yatlar, yurt içi ve yurt dışından gelen acente yetkililerinden de büyük ilgi gördü.

Fuarda ilgi çeken lüks yatlar, çok sayıda misafir ağırladı. Fuardaki birçok yatın bir haftalık kiralama bedeli ile bir villa satın alınabileceğini öğrenen vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Değeri 5 milyon, haftalık kirası 100 bin avro"

Fuarda bulunan Sean Lion II Jersey isimli yatın kaptanı Soner Demirtaş, sezonun başlamasıyla hem charter hem de özel olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Misafirlerinin Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ile İsrail ve ABD'den olduğunu belirten Demirtaş, "Her ulustan her milletten gelen misafirlerimize unutamayacakları bir tatil imkanı sunuyoruz. Bizimle tatile çıkan misafirlerimizin deniz üzerinde neye ihtiyacı olacaksa biz onu bulunuyoruz çünkü bizde 'hayır' ve 'yok' kelimesine yer yok. Evin rahatlığını, konforunu ve daha fazlasını biz burada misafirlerimize sunuyoruz." dedi.

Demirtaş, 6 aylık süreçte en çok haziran, temmuz ve ağustos aylarının tercih edildiğini belirterek, kiralamaların ise genellikle haftalık olarak yapıldığını dile getirdi.

Fiyatların sezon ve teknede sunulan hizmet kalitesine göre değiştiğini belirten Demirtaş, "Yaklaşık 5 milyon avro değerinde olan yatımızda müşterilerimize çok değişik imkanlar ve turlar sunuyoruz. Bir haftalık kiralama bedeli ise tekneden tekneye göre değişiyor. Bu rakam 30 bin avrodan 100 bin avroya kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

İçi lüks bir rezidans gibi konforlu donatılmış Sean Lion II Jersey'de yemek ve oturma salonu, güneşlenme terası gibi alanlar bulunuyor. Yatın bünyesinde sürek teknesi ve su sporu araçları yer alıyor. Okyanuslardaki uzun yolculuklarda çok rahat ve sorunsuz yol alabilecek şekilde imal edilen yatın hızı saatte 27 deniz miline ulaşabiliyor.

"Müşterilerimizin isteğine uygun sınırsız menü hazırlıyoruz"

Fuarda ilgi odağı olan bir diğer yat ise Mermaıd Delavare oldu.

Tekne kaptanı Onur Dağar, aileden denizci olduklarını kendisinin de 7 yıldır kaptanlık yaptığını ancak 20 yıldır sektörde olduğunu söyledi. Genelde bir hafta süren gezileri gerçekleştirdikleri mavi turlara dünyanın birçok yerinden tatilcilerin katıldığını belirten Dağar, özellikle ABD, Rusya, Almanya, İngiltere ile son dönemlerde Arap ülkelerinden ve Türkiye'den ziyaretçilerin katıldığını kaydetti.

Dağar, 33 metre uzunluğundaki yata gelen misafirlerinin genelde Türkiye sularındaki koylarda tatil yapmak istediğini belirterek, "Teknedeki kabinlerimiz ve salonumuz çok geniş ve ferah. Müşterilerimizin isteğine uygun sınırsız menü hazırlıyoruz. Tekneye gelen herkes huzur için geliyor ve burada huzuru buluyorlar." dedi.

Haftalık turların teknesine ve verilen hizmet kalitesine göre değiştiğini anlatan Dağar, mega yat sınıfındaki teknelerin haftalık kiralama bedellerinin 80 bin avrodan başlayıp 200 bin avroya kadar çıkabileceğini dile getirdi.

İçi lüks bir rezidans gibi konforlu donatılmış Mermaid Delavare yemek ve oturma salonu, güneşlenme terası gibi alanlar ile jakuzi de bulunuyor.

Yatın bünyesinde sürek teknesi ve su sporu araçları yer alıyor. Okyanuslardaki uzun yolculuklarda çok rahat ve sorunsuz yol alabilecek şekilde imal edilen yat, her yıl ziyaretçiler tarafından tercih edilirken fiyatının ise 7 milyon avro olduğu öğrenildi.