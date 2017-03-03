Lüks siteler arasında çobanlık yapıyor

Uzun yıllar göçerlik yaptıktan sonra, çocuklarının eğitimi için Şanlıurfa'nın bir zamanlar köy olan merkez Karaköprü ilçesine yerleşen Mehmet Bağatemur, şehrin büyümesi ve bulundukları bölgenin imara açılması nedeniyle hayvanlarını lüks sitelerin bulunduğu yüksek binalar arasında otlatıyor.

Göçer bir ailenin çocuğu olarak gözlerini kıl çadırda dünyaya açan ve uzun yıllar hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde göç etmek durumunda kalan 39 yaşındaki Bağatemur, 5 yıl önce o dönemde köy olan Mehmetçik Mahallesi'ne taşındı.

Burada ev yapıp hayvanları için ahır inşa eden Bağatemur, eşinin desteğiyle baba mesleği hayvancılığı sürdürmeye devam etti.

Şehrin büyümesi ve bulundukları bölgenin imara açılması nedeniyle koyun ve keçilerini otlattığı meralara yeni binalar yapılan besici, hayvanlarını lüks sitelerin etrafında otlatıyor.

Yaklaşık 200 küçükbaş hayvana bakan "şehirli çoban", tüm zorluklara rağmen hayvanları için gece gündüz mesai yapıyor.

Henüz gün ışımadan başladığı mesaisinde günün büyük bölümünü koyunlarıyla geçiren Mehmet Bağatemur, gücü yettiğince mesleğini sürdürmeyi düşünüyor.

Kuzu ve oğlakları biberonla besliyor

Sitelerin arasında otlattığı sürüsünü akşama doğru eve götüren besici, özellikle yakından ilgilendiği anneleri ölen kuzu ve oğlakları biberonla beslemeye çalışıyor.

Bağatemur, doğduğu günden beri hayvancılıkla ilgilendiğini ve bu nedenle okula hiç gidemediğini aktararak, kent merkezine yakın köye taşınmaları sayesinde evlatlarının eğitimine devam edebildiğini dile getirdi. AA