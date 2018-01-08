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Buradasınız : » » Lokantaya sığmayan 34 metrelik lahmacun caddeye taştı

Lokantaya sığmayan 34 metrelik lahmacun caddeye taştı

Elazığ'da dünyanın en uzun lahmacununu yapan Engin Altunbaş, 34 metrelik lahmacunla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için uğraşıyor.

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Lokantaya sığmayan 34 metrelik lahmacun caddeye taştı

Elazığ'da, dünyanın en uzun lahmacununu yaparak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için uğraş veren Engin Altunbaş, ekibiyle ortaya koyduğu 34 metre uzunluğundaki lahmacunla hedefine ulaşmak üzere bir adım daha attı.

Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı.

"İtalyanların pizzası varsa Türkiye'nin de lezzetiyle daha öne çıkan lahmacunu var. Lahmacunumuzu dünya çapında tanıtmak istiyoruz." ifadesini kullanan Altunbaş, rekor için 2023 yılını hedef seçtiklerini bildirdi.

Altunbaş, "Bunun için sponsor bulduğumuz taktirde cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ithafen 2 bin 23 metre uzunluğunda bir lahmacun yapmak istiyoruz. 2 bin 23 metrelik lahmacunla hem İtalyanların pizza rekorunu kırmak hem de Guinness'e aday olmak istiyoruz. İnanıyorum ki böyle bir rekor lahmacunumuzun dünya çapında tanınmasına vesile olacaktır." şeklinde konuştu.

Lokantaya sığmayan lahmacunun bir kısmı caddeye taştı

Altunbaş, 22 kişilik ekiple yaklaşık 4 saat süren uğraşlar sonucu hazır hale gelen lahmacunu farklı giriş ve çıkışı olan paletli fırın aracılığıyla pişirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: kahmacun, guinness dünya rekorlar kitabı, Elazığ
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