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Litvanyalı aşçı Ramunas Golcas, Antep yemeklerini öğrendi

Gaziantep, UNESCO tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler ağı"na seçildi. Litvanyalı aşçı Ramunas Golcas da, bu lezzetleri yerinde tatmak ve yapmak için Gaziantep'e geldi.

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Litvanyalı aşçı Ramunas Golcas, Antep yemeklerini öğrendi

Litvanyalı aşçı Ramunas Golcas, 28 yaşında.

UNESCO tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler ağı"na dahil edilen Gaziantep'e özgü yemekleri yerinde öğrenmek için şehre geldi.

Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün mutfağında dolmadan ekşili köfteye kadar Antep'in en bilinen yemeklerini öğrendi.

Golcas, daha önce bir süre Türkiye'de yaşamış. Gaziantep yemeklerini o zaman da duymuş.

"İstanbul ve İzmir'de yaşadım. Bana hep Gaziantep yemeklerini anlatıyorlardı. Mutlaka tatmam gerektiğini söylüyorlardı. Ben de bunun üzerine kente gelmeye karar verdim. Çok güzel vakit geçiriyoruz."

4 gündür Gaziantep'te olan Golcas, yemekleri yerinde gördüğü ve yaptığı için çok mutlu.

Golcas, öğrencilerle birlikte Gaziantep'e özgü nakışlı dolma, içerisinde bu yöreye özgü olan tarhun otundan yapılmış mercimekli köfte, nar ekşisiyle yapılmış gavurdağı salatası ve peynirli irmik helvası yaptı. 

"Çok güzel bir hazineye sahipsiniz. UNESCO'ya seçilmeniz büyük bir güven kazandırmış."

Kaynak: AA 

Etiketler: yemek, UNESCO, Ramunas Golcas, Gaziantep
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