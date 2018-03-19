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Lise öğrencilerinden anlamlı Afrin mesajı

Nevşehir Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için koreografi hazırladı.

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Lise öğrencilerinden anlamlı Afrin mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 58. gününde Afrin şehir merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından, Nevşehir Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmetçiğe destek için koreografi hazırladı.

Okul bahçesindeki etkinliğe yaklaşık 110 öğrenci katıldı. Öğrenciler lastiklerle "Afrin" yazdı ve harekatın simgesi olan "zeytin dalı"nı oluşturdu.

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, koreografi, afrin
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