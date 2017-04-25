Limonun bilmediğiniz 13 farklı kullanım alanı

1. Meyve ve sebzeler kararmasın.

Meyveleri ve sebzeleri dilimledikten sonra kararmasını önleyebilirsiniz. Geniş bir kasenin içerisine su ve limon suyundan ilave edin. İçerisine meyve ve sebzeleri aktarın. Beklettiğiniz süre boyunca kararmadığını göreceksiniz.

2. Sararmış tırnakları beyazlatın.

Koyu renkli ojeler tırnakları sarartır. Limon suyunu bir kâseye alın ve üzerine ılık su ekleyin. Tırnaklarınızı limonlu suda beklettikten sonra kurumaya bırakın. Düzenli olarak bu kürü uyguladığınızda tırnaklarınızın renginin açıldığını göreceksiniz.

3. Kesme tahtasını limon ile mikroplardan arındırın.

Kesme tahtalarının üzerinde zamanla minik delikler oluşur ve bu delikler mikropların çoğalmasına neden olur. Bunu önlemek için tahtanın üzerine bol miktarda tuz serpin ve limon ile ovun. Bir süre beklettikten sonrada durulayıp, kurumasını sağlayın.

4. Kireç lekelerinden kurtulun.

Banyo ve mutfaklarda oluşan kireç lekelerinden limon ile kurtulabilirsiniz. Kimyasal deterjanlar yerine limon suyuyla musluğunuzu ovun ve bir gece boyunca bekletin. Daha sonra temiz ve nemli bir bez ile musluğun üzerini kurulayın.

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