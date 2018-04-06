'Leylekler' Sivas'taki yeni yuvalarına yerleşti

Sivas'ta Kardeşler Mahallesi'nde 1983 yılında yapılan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu'nun çatısında, okul hizmete girdiği yıldan bu yana leylek yuvası bulunuyor. Leylek yuvasından düşen parçaların öğrenciler için tehlike oluşturması üzerine Vali Davut Gül, geçen yıl yuvanın taşınması için talimat verdi.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından vinçle özenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırılan yuva, aynı bahçe içerisindeki Şehit Erdal Çetin İlkokulu'nun çatısında özel olarak hazırlanan platforma yerleştirildi.

Yuvanın yerinin değiştiği için leyleklerin gelmemesinden endişe duyan okul idarecileri, öğrenciler ve mahalle sakinleri, yaklaşık bir hafta önce leyleklerin yuvaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı.

Mahallenin ve okulun simgesi olan leylekler, her yıl ilkbaharda yuvalarına gelerek kuluçkaya yatıyor ve havaların soğumasının ardından ise 3-4 yavruyla sıcak bölgelere göç ediyor.

Beton binaların arasında mahalle sakinlerine ve öğrencilere doğal yaşamın güzelliğini yaşatan leylekler, vatandaşların ve öğrencilerin göz bebeği oldu.

Okula gelen öğrencilerin ve öğretmenlerin sabah yaptıkları ilk iş ise okulun çatısına bakıp leylekleri kontrol etmek oluyor. Öğrencilerin ve vatandaşların tek korkusu, leyleklerin bir gün yuvayı terk etmesi.

Şehit Erdal Çetin İlkokulu Müdürü Ömer Doğan, aynı bahçede hizmet verdikleri ortaokulun 1983 yılında yapıldığını ve o zamandan bu yana çatısında leylek yuvası bulunduğunu söyledi.

Yuvanın önce ortaokulun çatısında olduğunu ve geçen yıl Vali Davut Gül'ün talimatıyla ilkokulun çatısına taşındığını anlatan Doğan, "Leylekler bu yıl yine geldiler, yuvalarının yeni yerine alıştılar. Her yıl bahar aylarıyla leyleklerin gelmesini bekliyoruz. Onlar geldiğinde baharın geldiğini anlıyoruz" diye konuştu.

Leyleklerin kış aylarına doğru kutsal topraklara doğru göç etmesi nedeniyle halk arasında bu kuşlar Anadolu'da "hacı leylek" olarak da isimlendiriliyor. Aynı zamanda leyleklerin yuvasının bozulmasının uğursuzluk getireceğine inanılıyor.

Kaynak: AA