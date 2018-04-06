Leylek ölümlerinin önüne bu projeyle geçilecek

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'un Bafra ilçesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, özellikle elektrik direkleri üzerinde bulunan yuvalarda leylek ölümlerinin önüne geçilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında protokol imzalandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Merkezi uzmanlarının yaptığı saha çalışmalarında özellikle deltanın belirli bölgelerinde leylekler başta olmak üzere diğer göçmen kuşlarda elektrik çarpması sonucu ölüm ve yaralanmalar tespit edildi.

Kızılırmak Deltası'nın korunması ve dünyada tanıtılması için faaliyetler yürüttüklerine işaret eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, şöyle konuştu:

"Kızılırmak Deltası için en çok önemsediğimiz çalışmamız UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilmeye yöneliktir. Ayrıca özellikle leylekler açısından önemli bir sorun olan elektrik çarpması vakalarının önüne geçebilmek için çalışıyoruz. Projemiz, leyleklerin hayatta kalmasını sağlamaya yönelik olacaktır. Bu projenin aynı zamanda Kızılırmak Deltası için yürüttüğümüz UNESCO sürecine de önemli katkıları olacaktır."

Vaka sayılarında önemli azalmalar görüldü

YEDAŞ Bölge Koordinatörü Murat Kılıç ise elektrik çarpması sonucu yaşanan leylek ölümlerinin önemli bir sorun olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu durum aynı zamanda elektrik şebekeleri açısından da ciddi bir sorundur. YEDAŞ olarak uzun yıllardır bu konuda kritik bölgelerde önemli çalışmalar yaptık. Elektrik hatlarına izolatörlerin takılması, direklerdeki yuvaların yükseltilmesi gibi uygulamalar sonucunda vaka sayılarında önemli azalmalar elde ettik. Kurum olarak doğal hayatın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA