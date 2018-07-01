  • 01 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.372
  • BIST 96520.07
    ALTIN 184.649
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Leylek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Leylek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Bursa Karacabey’de düzenlenen 14. Uluslararası Leylek Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Leylek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Bursa Karacabey'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Leylek Festivali" sona erdi.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği’ne üye olan ve "Leylek Köyü" olarak da bilinen kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde dünden bu yana devam eden festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale katılanlar, gözlem kulesi ve göle açıldıkları kayıklardan, evlerin çatıları ile elektrik direklerine yuva yapan leylekleri izleme fırsatı buldu.

Festival boyunca kurulan "köylü pazarı"nda mahalle sakinlerinin hazırladığı ev yapımı tarhana, ekmek, salça, turşu, reçel ve benzeri ürünler de satışa sunuldu.

Bisiklet, tekne turları, yarışmalar, sihirbaz gösterileri, "leylek koşusu" ve geleneksel fener alayının gerçekleştirildiği festival kapsamında Eda-Metin Özülkü konser verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: leylek festivali, Karacabey, iran, bursa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER