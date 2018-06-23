Leydi 15 yavruya annelik yapıyor

Edirne Keşan'da Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne (KE-HAYKO) ait Can Evi Barınağı'nda yaşayan "Leydi" adlı köpek, 11 yavrusunun yanı sıra 4 yavru köpeğe de annelik yapıyor.

İlçede yaşayan vatandaşlar, yol kenarında buldukları köpek ve yavrularını barınağa getirdi. "Leydi" ise 4 yavru köpeği de emzirmeye başladı.

Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, dişi köpeğin yavrularıyla birlikte hayvanseverler tarafından barınağa getirildiğini söyledi.

Köpeğin yavrularıyla yol kenarına atıldığını anlatan Cebeci, "Köpek ve minik yavruları bize getirildi. Sağlık kontrolleri yapıldı. Leydi kendi yavrularının yanı sıra 4 yavruya süt annelik yapıyor. Onları da kendi yavrularından ayrı tutmuyor. Başka bir dişi köpeğin yavrularına sahip çıkıyor. 15 yavruya annelik yapması çok zor. Beslemek için ilave yaş mamaya da ihtiyacımız var. Destek bekliyoruz. Yavruları sahiplendireceğiz" dedi.

Kaynak: AA