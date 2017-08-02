  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Lav sütunlarında endemik bitki türü keşfedildi

Bartın'da 80 milyon yıllık olduğu belirtilen Güzelcehisar lav sütunları üzerinde endemik bir bitki türü keşfedildiği bildirildi.

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Lav sütunlarında endemik bitki türü keşfedildi

Bartın'da 80 milyon yıllık olduğu belirtilen Güzelcehisar lav sütunları üzerinde endemik bir bitki türü keşfedildiği bildirildi.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Zafer Kaya, Doç. Dr. Barbaros Yaman ve Doç. Dr. Halil Barış Özel tarafından "Türkiye'de Bartın-Güzelcehisar Bölgesindeki Lav Sütunlarında Flora Belirlenmesi" adlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Araştırma sonucunda 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşerek kaya haline dönüşmesi sonucu oluşan Güzelcehisar lav sütunları üzerinde Türkçe ismi "Turanotu" olarak bilinen "Turanecio hypochionaeus" bitkisi keşfedildi.

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, tespit edilen bitki türüyle Güzelcehisar lav sütunlarının öneminin daha da arttığını kaydetti.

Kaya, "Dünyanın birkaç yerinde oluşan lav sütunlarının üzerinde yetişen bitkilerin teşhisleri yapılarak, Türkiye için endemik bir türün bu lav sütunları üzerinde yaşadığı tespit edilmiştir. Papatyagiller familyasına ait Türkçe ismi 'Turanotu' olarak bilinen 'Turanecio hypochionaeus' bitkisinin burada yetişmesi Güzelcehisar lav sütunlarına ayrı bir değer katmıştır." dedi.

Kaya, "Türkiye'de Bartın-Güzelcehisar Bölgesindeki Lav Sütunlarında Flora Belirlenmesi" adlı çalışmanın, geçen ay Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen "3. Uluslararası Avrupa Bioçeşitlilik Sempozyumu"nda bildiri olarak sunulduğunu sözlerine ekledi. AA

Etiketler: Bartın, endemik bitki, güzelcehisar, zafer kaya, turanotu
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