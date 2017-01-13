Lastiklere zincir yerine 'kar çorabı'

Etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havalar, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Sarıkamış'ta, vatandaşlar otomobillerinin lastiklerine zincir takmak yerine kar çorabı takarak trafiğe çıkıyor.

Sürücülerden Celal Cihangir, yaptığı açıklamada, ilk defa denediği "kar çorabı"ndan memnun olduğunu dile getirdi. Kış şartlarının Doğu Anadolu Bölgesinde sert ve çetin geçtiğine işaret eden ve kar lastiğinin sürücüleri ciddi manada rahatlattığını ifade eden Cihangir, "Çok güzel bir şey. Arabayı titretmiyor, kaymayı tamamen engelliyor. Aldık, çok beğendik. Diğer arkadaşlara da tavsiye ediyorum." dedi.

Sürücü Kasım Kalaycı ise kar çorabını kullanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kalaycı, kar çorabının titreşim ve kaymayı önlediğini ve kullanımının kolay olduğunu, "Aracımız için kar çorabını aldık denedik. Memnun kaldım. Takılması, çıkartması kolay. Aynı zamanda araç kar ve buzlu yolda giderken bunun sayesinde sağlıklı ilerleyebiliyor. Memnun kaldık. Diğer araç sürücülerinin de takmasını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kar çorabına duyulan ilgi, ilçe esnafını da memnun etti. Oto yedek parça ve aksesuar satıcısı Levent Demirci, karlı ve buzlu zemine tutunmada üst düzey performansa sahip aparatın özel kumaşla yapıldığını söyledi.