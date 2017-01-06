  • 06 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.646
    EURO 3.842
  • BIST 77106.57
    ALTIN 137.316
Buradasınız : » » Lastik satıcıları ve tamircilerde 'kar' yoğunluğu

Lastik satıcıları ve tamircilerde 'kar' yoğunluğu

Trakya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle lastik satıcıları ve tamircilerde yoğunluk arttı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Lastik satıcıları ve tamircilerde kar yoğunluğu

Kar kalınlığının, Demirköy ilçesi Mahyatepe mevkisinde 35, Kofçaz ilçesinde 20, Vize ilçesinde ise 10, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında ise 15 santimetre olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışı en çok lastik satıcılarını sevindirdi.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle lastik satıcıları ve tamircilerde yoğunluk arttı. Lastik satıcılarında kış lastikleri tükenirken, lastik bulamayan bir çok sürücüde araçlarına zincir taktırmak zorunda kaldı.

Lastik satıcı ve tamircisi Emrah El, sabah saatlerinde başlayan yoğunluğun devam ettiğini söyledi.

Ellerinde kış lastiklerinin tükendiğini belirten El, firmalarda da kış lastiği stoklarının bittiğini dile getirdi.
Kış lastiği ulaşamayan sürücülerin araçlarına zincir taktıklarını aktaran El, sürücülerin mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmaması uyarısında bulundu.

Kar yağışının etkili olmasıyla tamir ve lastik satışlarında ciddi bir artış olduğunu ifade eden El, bir süre sürücülerin kış lastiği bulmaktan güçlük yaşayacağını sözlerine ekledi.

Sürücülerden Hüseyin Kahya da, otomobiline kış lastiği taktırmak için sanayi sitesine geldiğini ancak lastik bulamadığını anlattı. AA

Etiketler: Kar yağışı, lastikçiler, Kış lastiği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER