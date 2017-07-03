Lale nine 6 torunuyla yaşam mücadelesi veriyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 torunuyla zor şartlarda yaşam mücadelesi veren 91 yaşındaki Lale Atalay'a hayırseverler destek çıktı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turizm ve Otel İşletmecileri Birliğinin (GATOB) geçen yıl Kurban Bayramı öncesinde Lale Atalay'ın yetim aylığı ile baktığı 6 öksüz torununa yaptığı giysi yardımının ardından yaşlı kadının evi de yenilendi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırseverler, GATOB Genel Başkanı Hüseyin Aslan öncülüğünde ilk olarak suyu olmayan eve su şebekesi çektirdi, mutfak dolabı ve çelik kapı yaptırdı, duvarları boyattı.

Hayırseverler, daha sonra satın aldıkları buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, mobilya ve halı ile mutfak malzemelerini yerleştirdi.

Lale nine ve torunları, evin çehresinin değişmesi ve ihtiyaç duydukları eşyalara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"İçme suyumuz dahi yoktu"

Lale Atalay, gelininin 8 yıl önce hayatını kaybettiğini, oğlu Mehmet Atalay'ın ise çobanlık yaptığı için sadece kış aylarında evde kaldığını söyledi.

Suyu dahi olmayan evde 6 torunuyla çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Atalay, "Ev demeye bin şahit lazımdı. Evin damı su akıtıyordu, içme suyumuz dahi yoktu. Hayırseverler, gelip evimizi yaptılar. Allah hayırseverlerin hepsinden razı olsun. Artık suyumuz var ve evimiz çok güzel oldu." diye konuştu.

Terör saldırıları yardımı geciktirdi

GATOB Genel Başkanı Aslan da Lale ninenin evini daha önce onarmaya karar verdiklerini belirterek, ancak o tarihte ilçede PKK'lı teröristlerin saldırıları yüzünden bu yardımı gerçekleştiremediklerini kaydetti.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla başta Silopi ilçesi olmak üzere bölgeye yeniden huzurun hakim olmasıyla yardımlarını huzur içinde yaptıklarını vurgulayan Aslan, şöyle dedi:

"Lale ninemizin evini geçen yıl Kurban Bayramı'nda görmüştük. Evin içi harabeydi, suyu dahi yoktu. Hayırsever arkadaşlarımızla evi onarma kararı aldık ancak o dönemdeki terör olaylarından dolayı bir türlü gerçekleştiremedik. 3 ayda evi onardık, eşyaları yerleştirdik. Bugün de evi teslim ettik. Hem biz hem de çocuklar çok mutlu. Peygamberimizin emaneti olan öksüzlere sahip çıktık." AA