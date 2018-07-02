Kuzusunu yanından hiç ayırmıyor

Canlı hayvan alım satımı yapan Alaattin Çelik, bir süre önce annesi ölen bir kuzuyu sahiplendi. Boncuk ismini verdiği kuzuya çocuğu gibi bakan Alaattin Çelik, hayvanı yanından ayırmıyor. Boncuk'la çarşı pazar gezip alışverişe gidiyor.

"Kuzuyla gönül bağımız var"

Kuzusuyla bağının nasıl başladığını anlatan Alaattin Çelik, "Bir tane koyunumuz vardı, rahatsızlandı ölecekti, ölmesin diye kestik. Gebeydi keser kesmez boncuğu annesinin karnından çıkarttık. O gün bugündür benimle beraber, büyüttük işte. Günümüzün çoğunu beraber geçiriyoruz. Takriben 3, 3 buçuk ay kendi evimde besledim, benimle beraber yatardı, artık biraz büyüyünce yaramazlık yapınca, evde durduramadık. Kendisine özel bir yer yaptık, orada muhafaza ediyoruz. Şuanda geceleri kendi başına yatıyor, gündüzleri benimle beraber geziyor. Nereye gidersem gideyim gelir, peşimi bırakmaz. Kuzu hemen hemen dört buçuk aylık oldu. Kuzuyla gönül bağımız var. Mesela hastaneye gittim, kardeşime bıraktım. Hastanenin kantininde bağırmaya başladı, kardeşim beni arıyor 'Abi gel bu durmuyor' diye, telefonu kulağına daya dedim, Boncuk, Boncuk dedim sesini kesti. Tabi o an için hemen bırakıp gelmek zorunda kaldım" dedi.

"Kendi çocuklarım gibi oldu"

Çelik, Boncuk'un çocuğu gibi olduğunu dile getirerek, "2 tane çocuğum var, biri kız biri erkek. Kuzunun onlardan farkı kalmadı benim için. Ailemin de bu konuda düşüncesi aynı, Boncuk'u hepimiz seviyoruz. Bazen eşim Boncuk'un banyosunu yaptırır, çoğu zaman zaten ilgileniyorum her şeyiyle" diye konuştu.

Kaynak: İHA