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Buradasınız : » » Kutuplarda maraton koşan ilk Türk atlet oldu

Kutuplarda maraton koşan ilk Türk atlet oldu

Kuzey Kutbu’nda gerçekleştirilen dünyanın en soğuk maratonunda koşan ilk Türk olma unvanını alan Ahmet Uysal Türkiye’ye döndü.

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Kutuplarda maraton koşan ilk Türk atlet oldu

Her yıl Kuzey Kutbunda gerçekleştirilen FWD North Pole Marathon isimli maratonun bu yılki koşusuna katılan Ahmet Uysal, Türk Hava Yolları’nın Oslo’dan gelen TK1752 sefer sayılı tarifeli uçağıyla Türkiye’ye döndü. Uysal, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde ailesi ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı. Kuzey Kutbu’nda gerçekleştirilen maratona katılan ilk unvanını alan Uysal, eksi 30 hava derece başladığı yarışı 22’inci olarak tamamladı.

Eksi 55 dereceye varan soğukluk vardı

Havalimanında yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan 44 yaşındaki Ahmet Uysal, “Her yıl organize edilen dünyanın tepesinde bir maraton var. Buna genellikle sıra dışı atletler katılıyor. İyi bir antrenmandan geçerek hayalini kuran herkesin yapabileceği bir şey. Ben 6 ay kadar süreyle bin 20 kilometre antrenman yaptım. 42 kilometre standart maraton ancak koşullar çok zor. Biz koşuya başlarken eksi 30 dereceyle başladı. Yarış eksi 40 derecede bitti. Rüzgar faktörünü de hesaba katarsak eksi 55 dereceye varan bir soğukluk vardı. Zemin koşulları çok zordu” şeklinde konuştu.

Pervari'deki öğrencilerin yıllık eğitim masraflarını karşılamak için koştu

Eğitime bağış yapılması konusunda farkındalık oluşturmak için Kuzey Kutbu’ndaki maratona katıldığını belirten Ahmet Uysal, “Antrenman ötesinde gücümü aldığım çok başka bir yer vardı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı için koştum. Hedefimiz Siirt’in Pervari ilçesindeki öğrenim birikiminin bir yıllık masraflarını karşılamaktı. Bağışçılar çok destek verdiler ama fazlasını bekliyoruz. Eğitimden güç alıyoruz, eğitim herkesin hakkı. Hayallerimizi ve hedeflerimiz gerçekleştirmek için eğitime ihtiyacımız var. Bir yıllık hedefimizi geçtik ama Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın bütün Anadolu’da birimleri var. Herkesin bu birimlere bağış yapmalarını isteriz” ifadelerini kullandı.

Kutup Maratonu'nu 22. olarak tamamladı 

Türk bayrağını Kuzey Kutbu’nda dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Uysal, “Bu sene Kuzey Kutbu Maratonuna yarışmaya 55 kişi katıldı. Ben yarışmayı 7 saat 47 dakikada 22’inci olarak tamamladım. Şuana kadar katılan ilk Türk vatandaşı oldum. Şanlı Türk bayrağımızı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın bayrağını orada dalgalandırmak benim için büyük bir şeref oldu” dedi.

Etiketler: Kuzey Kutbu, maraton, Ahmet Uysal, kutuplarda maraton koşan ilk Türk, FWD North Pole Marathon
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