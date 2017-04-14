Kütüphaneler artık daha uzun süre açık kalacak

Kütüphanelerin daha uzun süre açık kalmasını öngören uygulama pilot olarak İstanbul'daki bazı kütüphanelerde başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kütüphaneler Haftası'nda kütüphanelerin daha uzun süre açık kalması için çalışma yapıldığını, ilk pilot uygulamanın da İstanbul'da planlandığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi ile Üsküdar'daki Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi 15 Nisan'dan itibaren her gün saa 08.00'den saat 22.30'a kadar hizmet verecek. Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi ise 08.00 ile 20.30 saatleri arasında açık kalacak.

Kadıköy'deki Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi 2 Mayıs'tan itibaren 08.00-22.30 saatlerinde, Üsküdar'daki Selimiye Çocuk Kütüphanesi de 08.00-20.30 saatlerinde hizmet verecek.

Uygulama İstanbul'daki diğer kütüphaneler ile diğer illerdeki kütüphanelere de zaman içinde yayılacak.

Bakan Nabi Avcı, Kütüphaneler Haftası'nda yaptığı açıklamada, pilot uygulamaya İstanbul'dan başlanacağını belirterek, "Pilot uygulamadan alacağımız sonuçlarına bakarak ve diğer illerimizde de mevsim şartlarını göz önüne alarak mesai saatlerimizi kütüphanelerimiz hatta müzelerimiz için inşallah ayarlayacağız." ifadesini kullanmıştı.