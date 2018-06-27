Kuşadası'nda bulunan uçak batığı turistlerin de ilgisini çekiyor

Aydın Kuşadası açıklarında, yaklaşık 30 yıl önce düştüğü tahmin edilen tek motorlu ve pervaneli uçak batığı yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tatil için Kuşadası'nı tercih eden İngiliz Malcolm ve Wandy Leigh çifti ile 3 çocuğu, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı açıklarında dalgıçlar tarafından bulunan uçak batığına dalış yaptı.

Dalış turizmi günden güne artıyor

İngiliz aile, ilçedeki dalış eğitmeni Kubilay Akgür ile yaptıkları dalışta hem batık uçağını hem de su altı yaşamını fotoğrafladı.

Akgür, İngiliz ailenin, batık uçağa dalış yapmak için kendisiyle irtibat kurduğunu söyledi.

Kuşadası'nda dalış turizminin günden güne arttığını anlatan Akgür, "Tek motorlu bu batık uçağımız özellikle yabancı turistlerden çok fazla ilgi görmeye başladı. Bizler de elimizden geldiği kadar kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Türk misafirperverliğini çok sevdiler

Malcolm Leigh ise, dalışın çok keyifli geçtiğini söyledi. Ayrıca Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Leigh, şöyle konuştu:

"Ege'nin suyu çok berraktı. Dünyanın birçok bölgesinde dalışlar gerçekleştirdik. Mısır'da daldığımızda orada balık zenginliğinin oldukça fazla olduğunu gördük fakat Kuşadası Körfezi'ndeki çeşitliliğe sahip değildi."

Leigh, Türk insanının misafirperverliği ve yardımsever oluşunu çok sevdiklerinden de bahsetti.

Kaynak: AA