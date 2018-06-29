Kuş türlerinin en zekisi kargalar yiyecek otomatını çözdü

Bilim adamlarının yiyecek otomatıyla yaptığı test, kuş türlerinin en zekisinin kargalar olduğunu ortaya koydu.

BBC'de yer alan habere göre, Fransız Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'da vahşi kuşlar üzerine çalışmalar yapılan bir koruma merkezinde, bazı kargalar yiyecek otomatının nasıl çalıştığını çözdü.

Araştırmacılar, kargaların bir süre sonra önlerine bırakılan kağıdı otomatın para bölümüne sokarak yiyecek almayı başardığını gözlemledi.

Kargalar sistemi çözünce biraz daha zorlaştırdılar

Cambridge Üniversitesi'nden Sarah Jelbert, kargalar için kutu şeklinde bir yiyecek otomatı hazırladıklarını ve kutunun üstüne altında et parçaları bulunan taşlar ve kağıtlar koyduklarını söyledi:

"Daha sonra kargalara, taşlarla kağıtları makine üstündeki bir deliğe atmayı öğrettik. Böylece makineden yiyecek alabiliyorlardı. Kargalar sistemi çözdükten sonra testi biraz daha zorlaştırdık ve deliğe sığmayacak kadar büyük büyük kağıtlar attık."

Jelbert, kargaların bu kez de kağıtları gagalarıyla parçalayarak otomatı çalıştıracak boyuta getirip yine yiyecek almayı başardığını anlattı.

Testlere tabi tutulan kargaların yarısının karmaşık mekanizmaları çözmeyi başardığı açıklandı.

Yiyecek otomatı testi, kargalar üzerinde yapılan en yeni ve en ileri düzey test. Sonucunda ise kargalar kuş türlerinin en zekisi olduğunu ispatladı.

Araştırma, "Nature Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA