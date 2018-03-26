Kur'an meali 27 dil ve lehçeyle tüm dünyada

Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Yıldıray Kaplan, Kur'an-ı Kerim'in ve dini eserlerin yabancı dil ve lehçelere çevrilmesi konusunda titiz çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dünya üzerinde yaşayan tüm Müslümanlara çalıştıklarını anlattı.

"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son geldiği noktada, dünya üzerinde irtibata geçmediği bir Müslüman topluluk kalmadı. Hatta Müslüman azınlıkların sorunlarıyla da ilgilenen bir kurum haline geldi. Onlarla irtibat halinde. Özellikle din eğitimi, din hizmetleri ve dini yayınlar anlamında ciddi iş birlikleri var. Bu iş birliklerinin kurumsallaşarak devam etmesi çok önemli. Çünkü Diyanet demek, barış, huzur, güven, güvenin adresi demek. Türkiye'de yaşanan sahih İslam'ın dünyaya tanıtımı demek. O açıdan bu çalışmalar çok önemli."

Yabancı dil sayısı 42'ye ulaştı

Kaplan, Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı olarak şu ana kadar 27 dil ve lehçede Kur'an-ı Kerim meali yayınladıklarını, Diyanet'in yerel dillere de önem verdiğini ifade etti.

"Diyanet'in yabancı dil sayısı 42'ye ulaşmış durumda. Yaklaşık 400 de yabancı dillerde ürettiğimiz eser var. Burada önceliği büyük dünya dillerine veriyoruz. Aynı zamanda yerel dillere de önem veriyoruz. Afrika'nın yerel dilleri, Uzak Doğu dilleri, Orta Asya lehçeleri ve Balkan dillerinde yayınlar yapıyoruz. Yine Latin Amerika dillerinden İspanyolca ve Portekizce gibi dillere önem veriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı son yıllarda yurt dışı hizmetlerinde büyük bir genişleme ve büyüme yaşadı. Bu durumda doğal olarak beraberinde yeni talepler getirdi."

Diyanet İşleri Başkanlığı tecrübesini dünyayayla paylaşıyor

Çeviride geç kalınmışlığın özeleştirisini yapan Kaplan, aradaki farkı kapatmak için uğraştıklarından şu sözlerle bahsetti:

"Bu taleplerin başında dini yayınlar arasında iş birliği geliyor. Bu iş birliği kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üretilen temel eserlerin farklı dil ve lehçelere çevirisi gündeme geldi. Bu çerçevede çok güzel projeler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilmi, bilimsel birikimi ve tecrübesini dünyaya açmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu birikimi yurt dışına taşımalıyız. Bunun en temel yolu da çeviri. Çeviride de İngilizce ve Arapçaya çeviri yapabilmek. Dünyaya açılmakta biraz geç kaldık ama yapılan çalışmalarla hamdolsun belli bir noktaya geldik. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz."

"Balkanlar'a güzel projeler var"

Kaplan, Balkanlar'da ve Orta Asya'da yaşayan soydaşlar ve Müslümanlar için de çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

"Bu bölgelere yönelik çok sayıda eserin çevirisi tamamlandı. Balkanlar'da güzel proje ve çalışmalarımız var. Bulgarca, Boşnakça, Romence, Arnavutça gibi dillerde çok güzel eserler bastık. En son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın prestij eserlerinden Hadislerle İslam kitabı Arnavutçaya çevrildi ve basıldı. Hem Kosova'ya hem Arnavutluk'a hem de Makedonya'ya yönelik ayrı ayrı basımlar gerçekleştirildi. Balkanlar'a yönelik çok güzel açılımlar olacak bu çalışmalar. Yine Orta Asya lehçelerine yönelik 7 ciltlik bir eser basıldı. Rusça çevirisi yapıldı. Rusya çok büyük bir coğrafya. Çevirisi tamamlandı son çalışmalar yapılıyor ve inşallah kısa zamanda onun da basımını yapacağız. Diyanet'in tecrübesini ilahiyat fakültelerinin birikimini birleştirip bunu dünyaya açmak için çalışıyoruz."

Kaynak: AA