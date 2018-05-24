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Kur'an-ı Kerim'i ipek sayfalara yazdılar

Afganistanlı kaligrafi sanatçıları, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları, sayfalarında ipek kullanılan Kur'an-ı Kerim hazırladı.

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Kuran-ı Kerimi ipek sayfalara yazdılar

Ayetlerin ipek sayfalar üzerine yazıldığı Kur'an-ı Kerim için 305 metre ipek kumaş kullanılırken, 39 kaligrafi sanatçısı görev aldı.

Yapımında lapis, bronz ve altından yararlanılan Kur'an-ı Kerim'in kapağı da keçi derisi malzemeyle kaplandı.

Ağırlığı 8,6 kilogramı bulan Kur'an-ı Kerim 690 sayfadan oluşuyor.

Dünyada çok az bulunan ipek Kur'an-ı Kerim'in iç kesiminde 15. ve 16. yüzyıla ait desenler kullanılırken, ipek Kuran-ı Kerim ile İslam ve hat sanatının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kaligrafi, Kuran-ı Kerim, İpek
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