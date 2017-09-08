  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Kur'an-ı Kerim öğrenmek onlar için engel değil

Kur'an-ı Kerim öğrenmek onlar için engel değil

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince işitme engellilere yönelik açılan kurslara katılan öğrenciler, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Kuran-ı Kerim öğrenmek onlar için engel değil

Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde yaklaşık 1 yıl önce hizmete giren işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okuma ve dini eğitim kursuna katılan öğrenciler, yaz tatilini de değerlendiriyor.

Kurs hocası Zübeyde Arı, 1 yıl önce başladıkları kursta 10 mezun verdiklerini belirtti.

Yaz döneminde kursa katılan 15 öğrencinin ise Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini ve başarılı olduklarını dile getiren Arı, "Hepsi burada olmaktan çok mutlu ve merkezdeki diğer etkinliklere de katılıp zamanlarını değerlendirebiliyorlar. Öğrencilerimizden İpek Çekilmez'i ikna çabalarımızın ardından kursumuza gelmeye ikna ettik. Hiç bilmemesine rağmen 7 günde Kur'an-ı Kerim okumaya geçti. Şanlıurfa'da düzenlenen yarışmada 2. olarak umre ödülü kazandı. İpek ve diğer öğrencilerimizin mutlu olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim'i kurallarıyla öğretmenin yanında dini eğitim de veriyoruz." diye konuştu.
Bir haftada Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.


İşitme Engelli İpek Çekilmez ise daha önceki yaz tatillerini sürekli evde geçirdiğini belirterek, hocasının tavsiyesiyle başladığı kursta işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı başardığını söyledi.

Bir haftada öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmasında 2. olarak umre ziyareti kazandığını dile getiren Çekilmez, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen işitme engellilere yönelik yarışmada başarılı olarak umre ziyareti ödülünü kazandım. Çok mutluyum keşke daha önce bu kursa katılsaydım diyorum." ifadesini kullandı. AA

Etiketler: Kur'an-ı Kerim
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