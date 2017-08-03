  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Kuraklığa dikkati çekmek için 216 resim yaptı

Küresel ısınma ve kuraklığa dikkati çekmek amacıyla yarım asırda 216 resim yapan 77 yaşındaki Reşit Gökçe, eserlerini yabancı ülke liderlerine hediye etmek istiyor.

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Kuraklığa dikkati çekmek için 216 resim yaptı

Emekli Fransızca öğretmeni ve ressam Reşit Gökçe, 1963'te Ankara'nın Haymana ilçesinden, merkezdeki Çalışkan İlkokuluna tayin olduğunu söyledi.

Okulda başmuavin İffet Akyüz ile tanıştığını belirten Gökçe, "Hocamız, sanata meraklıydı. Bir gün bana 'Reşit, küresel ısınmadan ötürü memleketin durumu belli. Bir gün çocuklar ve torunlarımızın kuraklığı görme ihtimalleri var. Bu konuya dikkati çekmemiz lazım. Senin resim yeteneğin var. Resim yaparak dikkati çekebiliriz.' demesi üzerine o yıl resim yapmaya başladım." şeklinde konuştu.

"Gece gündüz demeden çalıştım"

Akyüz'e verdiği sözü yerine getirmek için gece gündüz demeden resim yaptığını anlatan Gökçe, şöyle devam etti:

"54 yıllık hayalimi gerçekleştirmek için 77 yaşında da olsam uğraşıyorum. Yarım asırdır 216 resim yaptım. Artık bu resimleri amacına uygun olarak devlet başkanlarına göndermemin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Eserlerimi ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de dahil olmak üzere devlet büyüklerine göndermek istiyorum. Bunun için devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum."

İzmir, Antalya ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde çok sayıda sergi açtığını kaydeden Gökçe, sergisine gelen ünlü ressamların resimlerini beğendiğini de sözlerine ekledi. 

Etiketler: küresel ısınma, kuraklık
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