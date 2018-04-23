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Buradasınız : » » Kula Gençlik Merkezi'nden örnek davranış

Kula Gençlik Merkezi'nden örnek davranış

Kula Gençlik Merkezi çalışanları, bir anne köpeğin eski bir binada yavrularına bakmaya çalıştığını fark edince köpeklere sahip çıktı.

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Kula Gençlik Merkezinden örnek davranış

Kula Gençlik Merkezi çalışanları, ilçedeki bir anne köpek ve yavrularına sahip çıktı.

Anne köpeğin Gençlik Merkezi karşında bulunan eski binada 6 yavrusuna bakmaya çalıştığını gören çalışanlar anneye yardım etti.

Kula Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Selçuk Şentürk, durumun farkına varınca anneye beslenmesi için destek olduklarını söyledi.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gençlerin İlk Ağacı Projesi' kapsamında sokakta yaşayan hayvanlara yardım amacıyla onlara yiyecek ve içecek kapları bırakıyoruz. Soğuk kış aylarında ise kış şartlarında kalmamaları adına barınaklar inşa ediyoruz. Gençlik merkezimizin karşısında kalan sokak hayvanlarımızın yiyecek ve içecek bulamadıklarını fark ettiğimiz için onlara yiyecek ve içecek kabı bırakarak beslenmelerini sağladık."

İyilik Ağacı Projesi kapsamında, gönüllü gençler ve çalışanlar sokakta yaşayan hayvanların bakım ve su ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: yavru, Kula Gençlik Merkezi, anne köpek
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