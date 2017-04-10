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Küçük Veli hücre tedavisi için yardım bekliyor

Mersin'de yaşayan ve doğuştan west sendromuna yakalanan 7 yaşındaki Çiriş'in kök hücre tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı.

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Küçük Veli hücre tedavisi için yardım bekliyor

Mersin'de yaşayan ve doğuştan west sendromuna (Epilepsi CP) yakalanan 7 yaşındaki Veli Yiğit Çiriş'in, kök hücre tedavisi olabilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Fatih Çiriş ile eşi Sultan'ın çocuğu Veli Yiğit Çiriş, doğuştan west sendromu hastalığına yakalandı.

Görme, yürüme, işitme ve konuşma yetisinde doğuştan sorun olan Veli Yiğit'i ailesi, yürüyebilmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. 7 yaşına geldiğinde görme yetisini kazanmak için de gözlerinden ameliyat olan Veli Yiğit gördüğü tedavilere kısmen de olsa olumlu yanıt vererek, ilerleme kaydetti.

1 yıl süreyle yürütülecek yardım kampanyası başlatıldı

West sendromunun tedavisi için araştırmalarını daha da yoğunlaştıran aile, Tayland'da kök hücre yöntemiyle hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu öğrendi.

Tayland'daki merkezle irtibata geçen aile, çocuklarının çeşitli tıbbi test ve raporlarını hastaneye gönderdi.

Hastaneden kabul görünce büyük mutluluk yaşayan aile, tedavi sürecinde gerekli olan 165 bin liranın toplanması için çare aramaya başladı.

Oğlunun tedavisi amacıyla pes etmeyen baba Çiriş'e meslektaşları da yardım eli uzattı. Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan yardım toplama komisyonuna, Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın olur vermesiyle Türkiye genelinde 1 yıl süreyle yürütülecek olan yardım kampanyası başlatıldı.

Veli Yiğit'e yardım kampanyası çerçevesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan yardım komisyonunda görevli Mustafa Yüksel ve Yaşar Özmen adına TR 84 0001 2009 5990 0001 0408 72 IBAN numaralı Halkbank müşterek hesap numarası oluşturuldu. AA

Etiketler: Mersin, veli yiğit çiriş, west sendromu
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