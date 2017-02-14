Küçük bir dükkana koskoca denizi sığdırdı

İzmirli berber Kaplan Uçuk, 25 yıldan bu yana hobi olarak biriktirdiği 7 bin kurutulmuş deniz canlısını 4,5 metrekarelik iş yerinde sergiliyor.

Berber dükkanına gelenler, deniz kabuklarından salyangozlara, pinalardan deniz süngerlerine, yunus balığı başından deniz dikenlerine ve kurutulmuş balıklara kadar farklı deniz canlılarından oluşan ortamda tıraş oluyor.

Karaburun'un Mordoğan Mahallesi'nde berberlik yapan 60 yaşındaki Uçuk'un dükkanı, görenlerin ilgisini çekiyor.Bir müşterisinin 25 yıl önce hediye ettiği beyaz deniz yıldızı ile kurutulmuş deniz canlısı biriktirmeye başlayan Uçuk, işten kalan zamanlarda sahile giderek birikimini zenginleştirdi. İlgisini öğrenen balıkçı ve dalgıçlardan da destek alan Uçuk, küçük dükkanını deniz kabukları, salyangoz, pina, deniz süngeri, yunus balığı başı, deniz dikenleri ve kurutulmuş balıklarla doldurdu.

Dükkanının duvarlarını koleksiyonuna ait parçalarla süsleyen Uçuk, 4,5 metrekarelik dükkanına sığdıramadığı parçaların bir bölümünü ise evinde saklıyor. AA