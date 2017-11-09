  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Koyunların güçlü hafızası

Koyunlar daha önce gördükleri insanları tekrar gördüklerinde tanır mı? Bilim insanlarına göre bu sorunun yanıtı evet. Üstelik ellerinde kanıt da var.

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Koyunların güçlü hafızası

Bilim insanları Cambridge Üniversitesi’nde bir deney odasında uzun süredir bir koyunu gözlüyor.

Kurulan düzeneğin amacı, koyunun insan yüzlerini tanıyıp tanımadığını anlamak.

Eğer koyun, yüzü tanır ve doğru fotoğrafa giderse ödül olarak yiyecek kazanıyor. Yanlış fotoğrafa giderse zil çalıyor ve yiyecek alamıyor.

Koyun bu testlerin sonucunda on denemenin sekizinde başarılı oldu. Yanıldığı iki denemede ise fotoğraflardaki yüzlerin açıları farklıydı.

Test için seçilen fotoğraflar da manidar. Ünlü oyuncular Emma Watson ile Jake Gyllenhaal, BBC haber spikeri Fiona Bruce ve eski ABD Başkanı Obama deneyin, koyun tarafından tanınması gereken yüzleriydi. Yani koyundan ünlüleri tanıması isteniyordu.

Bilim insanları sonuçları nörodejeneratif hastalıkların tedavilerine ışık tutmak için kullanacak. Bu nihai hedef. Çıkan ilk sonuç ise; koyunlar yiyecek için bile olsa insanları gayet iyi şekilde tanıyor.

Etiketler: koyun
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