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Buradasınız : » » Köylünün kış eğlencesi 'aşık oyunu'

Köylünün kış eğlencesi 'aşık oyunu'

Van'ın Sakalar Köyünde vatandaşlar, soğuk kış günlerini atalarından kalan, "aşık oyunu" oynayarak geçiriyor.

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Köylünün kış eğlencesi aşık oyunu

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Sakalar köyünde vatandaşlar, özellikle soğuk kış günlerinde atalarından kalan, koyunların ve keçilerin arka bacaklarında bulunan dört yüzlü kemiklerin kullanıldığı "aşık oyunu" geleneğini sürdürüyor.

Her yeri karların kapladığı kış aylarında, günlerini geçirmek için köy meydanında bir araya gelen köylüler, küçükbaş hayvanların arka bacaklarında bulunan dört yüzlü kare şeklindeki kemiklerin kullanıldığı "aşık oyunu" oynuyor.

Oyunda aşık kemikleri, yerde bir dairenin ortasına tek sıra halinde diziliyor. Daha sonra oyuncular ellerinde bulunan ve genellikle daha iri veya içi kurşunla doldurulmuş "enek" adı verilen aşıklarını, daire içinde bulunan diğer aşıklara vurarak daire dışına çıkarmaya çalışıyor.

Dışarı çıkan aşık, atışı yapan oyuncunun oluyor. Dışarı çıkaramama ya da ıska geçme durumlarında oyun sırası diğer oyuncuya geçiyor. İlk atış daire dışından oyuncuların belirlediği bir mesafeden yapılıyor. Daha sonraki vuruşlarda sırası gelen oyuncu daire kenarından atışını gerçekleştiriyor.

Oyuncu, daire kenarından yaptığı atışla içerideki aşıklardan bir veya daha fazlasını dışarı çıkarırsa, atış sonrası eneğin kaldığı yerden oyuna devam ediyor. AA

Etiketler: Van, Gürpınar, aşık oyunu
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