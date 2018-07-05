Köylüler mağarayı buzdolabı olarak kullanıyor

Şemdinli Anadağ (Yeşilova) Köyü'ne bağlı Gökçetaş mezrasında, kaynak su aramak için çalışma yapan köylüler Gökçetaş Dağı eteklerinde bir su kaynağı buldu.

Köylüler su kaynağı ararken mağara keşfetti

Buldukları su kaynağının etrafındaki taşları kepçe yardımıyla açan köylüler, şimdiye kadar 3 kilometre gidebildikleri bir mağara keşfetti.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen mağara çok serin olması ile dikkat çekiyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu bölgede yaşayan köylüler, süt ürünlerini çuvallar içinde mağarada muhafaza ediyor.

Daha önceleri peynirlerini toprağa gömerek saklayan köylüler, şimdi buzdolabı niyetine kullandıkları mağarada saklıyor.

"Turizme açılsaydı çok güzel olurdu"

Köy sakinlerinden Siyabent Kaya, su ararken mağarayı keşfettiklerini belirterek, "Su aramak için kazmadığımız yer kalmadı. Her yeri denedik, sonunda Allah bizleri buraya yönlendirdi. Burayı yaklaşık 20 metre kazdık ve sonrasında ise bir tünele denk geldik. Tünelin uzunluğunu tam ölçmedik, ama şimdiye kadar sadece 3 kilometre olarak gidebildik. Sadece gidişimiz 3 kilometre oldu. Burası batıda bir yerde olsaydı ve turizme açılsaydı çok güzel olurdu. Ancak köyde olduğu için böyle bir imkan yok" dedi.

"Köylüler burayı buzdolabı yerine kullanıyor"

Siyabent Kaya ilkbaharda su seviyesi artan, yazın ise su seviyesi düşen mağarayı köylülerin buzdolabı yerine kullandıklarını söyledi. Kaya, "Burası komple kapalıydı. Kepçe ile açtık ve tünele denk geldik. Daha sonra tünele girerek suyu bulduk. Su şu an çok az. Birkaç ay sonra ise kurumanın eşiğine gelecektir. Ama bahar aylarında bir insan buraya giremez. Burayı yeni keşfettik. Köylüler burayı buzdolabı yerine de kullanıyor. Köylüler yazın peynirini buzdolabı yerine buraya bırakıyor. Yaklaşık 500 metre içerisine elektrik çektik" diye konuştu.

Kaynak: İHA